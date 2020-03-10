Gar yolunda çalışmalar son sürat

Balıkesir'in Bahçelievler Mahallesi, Gündoğan Mahallesi ve Vasıf Çınar Caddesi'nin trafiğini büyük ölçüde rahatlatması amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan 800 metrelik alternatif tren garı yolu, çevre düzenlemeleri ve dönel kavşak çalışmaları tamamlanmasının ardından kısa bir süre sonra trafiğe açılacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Gar Bölgesinde başlattığı alternatif yol çalışması tüm hızıyla devam ediyor. Güvenli ve konforlu ulaşımı sağlamak için şehrin bir çok bölgesinde şerit genişletme ve yeni yol yapım çalışmaları Fen İşleri Daire Başkanlığı'nca sürdürülüyor. Ocak ayında tren garı bölgesinde başlatılan çalışmaların neticesinde; 20 metre genişliğinde çift geliş gidişli yola 800 metre sıcak asfalt atıldı, tretuvar çalışmalarının sürdürüldüğü yola Cengiz Topel Caddesi tarafına da dönel kavşak yapım çalışmaları tamamlanmasının ardından Mustafa Tekmeci Meydanı'nda dönel kavşak çalışması başlatılacak. Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürülen çevre düzenlemesi ve bitkilendirme çalışmaları da devam ediyor. Yol, elektrik direklerinin takılması ve güvenlik amaçlı konulacak olan korkulukların ardından kısa bir süre sonra araç trafiğine açılacak.

Araçlar sinyalizasyona takılmayacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatı ile başlatılan 800 metrelik tren garı yolunun trafiğe açılması sayesinde; Bahçelievler Mahallesi'nden Devlet Hastanesi ve Paşaalanı Mahallesi istikametine giden sürücüler artık daha rahat ve hızlı bir şekilde ulaşım sağlayacak. Yeni yol sayesinde Vasıf Çınar Caddesi üzerinde yoğunlaşan trafik daha da azalacak.

Tarihi binalar restore edilecek

Bu alanda bulunan üç adet tarihi yapı restorasyon yapılarak kütüphane, sanat galerisi şehrin ihtiyacına göre halkın kullanımına açılacak. Yine bu alana yaklaşık bin araçlık otopark alanı oluşturulacak. Restorasyon yapılan binaların çevresinde de sosyal donatı alanları yapılarak halkın hizmetine açılacak.