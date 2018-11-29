İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gardıropta başlayan yangın yatak odasını kül etti

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, bir apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangın korkuttu.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, bir apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangın korkuttu.


Alınan bilgiye göre, Onursal Caddesi Kartal Sokak'ta bulunan Beyoğlu Apartmanı'nda ikamet eden Erkan Çember isimli vatandaşın evinde yangın çıktı. Yatak odasındaki gardıropta başladığı öne sürülen yangını gören evdeki 5 yaşındaki çocuk mutfaktaki annesine yangını haber verdi. Ev sahibi kadın biri 5, diğeri ise 2 yaşında olan çocuklarını can havliyle alıp evden dışarı çıkardı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki iki arozöz ile kısa sürede söndürülen yangında evin yatak odası kullanılmaz hale geldi. Yangınla alakalı tahkikat sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.