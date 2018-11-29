Gardıropta başlayan yangın yatak odasını kül etti

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, bir apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangın korkuttu.

Alınan bilgiye göre, Onursal Caddesi Kartal Sokak'ta bulunan Beyoğlu Apartmanı'nda ikamet eden Erkan Çember isimli vatandaşın evinde yangın çıktı. Yatak odasındaki gardıropta başladığı öne sürülen yangını gören evdeki 5 yaşındaki çocuk mutfaktaki annesine yangını haber verdi. Ev sahibi kadın biri 5, diğeri ise 2 yaşında olan çocuklarını can havliyle alıp evden dışarı çıkardı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki iki arozöz ile kısa sürede söndürülen yangında evin yatak odası kullanılmaz hale geldi. Yangınla alakalı tahkikat sürüyor.