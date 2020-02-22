Gaye İnsan Derneği Ayvalıklı ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor

Merkezi İstanbul'da olan Gaye İnsan Uluslar arası Yardım Derneği, Türkiye geneliyle yurt dışına yönelik yardım çalışmalarını sürdürüyor. Dernek bu kez de; Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yaşayan ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzattı.

Bu kapsamda; Ayvalık Şefkat Evleri Derneği ile koordineli olarak cezaevlerinde hükümlü olan kadınlar ve bu cezaevindeki anneleriyle birlikte kalmak zorunda olan çocukların yanı sıra, ilçeye bağlı kırsal mahallelerdeki ihtiyaç sahiplerine; mutfak eşyası, kıyafet, bebe bisküvisi, bebek bezi, ayakkabı, terlik gibi insani malzemeleri teslim edildi.

Ayvalık'a yine Şefkat Evleri Derneği Başkanı Fatma Cavlı'nın koordinasyonunda gelip, yine benzeri yardım çalışmaları yaptıklarını hatırlatan Gaye İnsan Uluslar arası Yardım Derneği Başkanı Bilgehan Murat Meriç, “Bugün yine İstanbul'dan bağışçılarımızın ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere bizlere teslim ettiği malzemeleri Şefkat Evleri Derneği aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine teslim edeceğiz.” dedi.

İhtiyacı olan insanlara yardımcı olabilmenin kendileri için çok büyük bir mutluluk olduğunu kaydeden Meriç, “Ama bunun yanı sıra bizim için önemli olan bir başka önemli unsur da, bizlere hayırseverler tarafından emanet edilen yardımların yerine ulaştırılmasıdır. Biz bu çalışmaları yaptığımızda, yardımların yerine ulaştığını gerek fotoğraf gerekse de videolarla hayırseverlerimize bildiriyoruz. Tabi bu durum geri dönüşleri de arttırıyor. Hani ‘İyilik yapmak bulaşıcıdır' derler ya, bunun sonucunda iyilikler bulaşıyor, yardımlar çoğalıyor ve daha da fazla ihtiyaç sahibinin sorunlarının çözümlenmesine katkı vermiş oluyoruz. Bu sinerjiyle Türkiye'nin her tarafındaki ihtiyaç sahiplerine ulaşabiliyoruz. Geçtiğimiz hafta Şanlıurfa'ya yardım gönderdik. Bir ay önce Afyon'daydık. Orada ilkokul çocuklarına gittik. Önümüzdeki hafta Van'a gideceğiz. Yurt dışında da yardımlarımız oluyor. Makedonya'da, Azerbaycan'da, Suriye'de, Afrika'da çalışmalarımız var. Elimizden geldiği kadar bu uğurda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz.” diye konuştu.

Yaptığı sosyal çalışmalarla ilçede “Fatma Anne” olarak anımsanan Ayvalık Şefkat Evleri Derneği Başkanı Fatma Cavlı da, Gaye İnsan Uluslar arası Yardım Derneği'nin ilçede yaşayan ihtiyaç sahiplerine yardımlarda bulunmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek “Çok mutluyum. Yine birçok yoksul ailenin ihtiyaçlarının karşılanmasını sağladılar. Allah razı olsun onlardan.” İfadelerini kullandı.