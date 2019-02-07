Gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden Fikret Savaş son yolculuğuna uğurlandı

Balıkesir Adliye'sinde sızan karbondioksit gazı sonucu zehirlenip kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden İnfaz Koruma Memuru için Adliye'de tören düzenlendi.

Balıkesir Adliyesinde geçtiğimiz gün yaşanan ve yangın söndürme sisteminden sızan karbondioksit gazından dolayı 54 kişinin zehirlendiği olayda, hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybeden Balıkesir Açık Ceza İnfaz Kurumunda İnfaz Koruma Memuru olarak görev yapan Fikret Savaş (36) için Adliye binası içerisinde tören düzenlendi. 54 kişinin hastanelere kaldırıldığı olayda, adliye binasında gaza maruz kalan kişilere yardım etmek isteyen Fikret Savaş'ın cenaze töreninde göz yaşları sel oldu. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Kaplan, Savaş'ın minik oğlu 5 yaşındaki Berke'yi teselli etmeye çalıştı. Görev şehidi Fikret Savaş'ın eşi Rukiye, Annesi Ayşe ve Babası İsmet Savaş ile kızı Buket Savaş tören boyunca gözyaşlarına boğuldu. Acılı aileyi Görev Şehidi Fikret Savaş'ın mesai arkadaşları teselli etti.

Tüm adliye personelinin katıldığı resmi törende helallik istenerek dualar edildi. Fikret Savaş'ın cenazesi Adliyede düzenlenen tören sonrasında Gazi Osman Paşa Camii'nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Küpeler kırsal mahallesinde defnedildi.