İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Gazete kağıtlarından şaheser ortaya çıktı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Kent Konseyi Kadın Dayanışma Merkezi ile Halk Eğitim Merkezi’nin ortaklaşa gerçekleştirdiği "Geri dönüşüm kursu" sona erdi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Kent Konseyi Kadın Dayanışma Merkezi ile Halk Eğitim Merkezi'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği "Geri dönüşüm kursu" sona erdi. Kursta birbirinden güzel eserler ortaya çıktı.


Barış Manço Kültür Merkezi Melih Çınar Sergi Salonu'nda gerçekleşen sergide, atık gazete kağıtlarından sepet, tepsi, ekmeklik vazo, çiçeklik, bardaklık gibi birçok eserler yer aldı. Aynı zamanda kullanılmış kot pantolonlardan yapılan çanta çeşitleri dikkati çekti.


Bandırma Kent Konseyi Kadın Dayanışma Merkezi Başkanı Ömür Yüce, “Geri dönüşüm sergimizi hazırlamamız yaklaşık 6 ayımızı aldı. Bizler bu fikri düşünürken kadınların gelir kazanmasını düşündük. Aynı zamanda da bu işi hobi amaçlı yapmak isteyen hanımlar da var. Sayımız düşündüğümüzden fazla oldu. Çok güzel eserler ortaya çıktı. Hepsinitamamen geri dönüşüm malzemelerinden yaptık” ifadesinde bulundu.


Kursiyerlere sertifikaları verildi ve serginin kurdelası kesildi. Sergi, 12 Nisan gününe kadar sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.