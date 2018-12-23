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Gazeteci Kayahan Öcalan kalp krizine yenik düştü

Balıkesir’in Edremit ilçesinde çeşitli gazetelerde haber müdürü olarak çalışan gazeteci Kayahan Öcalan geçirdiği kalp krizi sonucu 64 yaşında vefat etti.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çeşitli gazetelerde haber müdürü olarak çalışan gazeteci Kayahan Öcalan geçirdiği kalp krizi sonucu 64 yaşında vefat etti.


Uzun süredir şekere bağlı sorunlar yaşayan ve bir ayağını kaybeden Öcalan, ilçede yayınlanan Körfezde Olay, Star ve Körfez gazetelerinde haber müdürü olarak görev yaptı. 3 yıl öncede hemşire olan eşi Fatma Öcalan'ı kaybeden ilçenin sevilen siması olan Kayahan Öcalan, tedavi gördüğü Balıkesir'deki hastanede sabaha karşı geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti üyesi de olan eşini de yaklaşık 3 yıl önce kaybeden Öcalan, 2 çocuk sahibiydi.

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