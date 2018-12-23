Gazeteci Kayahan Öcalan vefat etti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde uzun yıllar gazetecilik yapan ve ayağındaki dolaşım bozukluğundan Balıkesir'de tedavi gören Kayahan Öcalan geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti.

Edremitli gazeteci Kayahan Ocalan tedavi gördüğü Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi'nde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Uzun yıllar çeşitli yerel ve genel basın kuruluşlarında çalışan Kayahan Öcalan bir süredir Balıkesir'de şeker hastalığına bağlı ayaklarındaki rahatsızlıktan dolayı tedavi görüyordu.

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir “Pazar günleriyle gece çalan telefon zilinden nefret etmiyorum lâkin acaba kim öldü kim hastalandı diye kaygıyla açıyor, sonrasında suskunluğa bürünen telefonun zili değil ben oluyorum. Bugün de öyle oldu! Balıkesir basınının değerli isimlerinden Edremitli kardeşimiz Kayahan Ocalan ı bu sabah kalp yetmezliği sonucu kaybettik. Başımız sağolsun. Ailesine yakınlarına sabır meslek camiamıza başsağlığı diliyorum.” Dedi. Kayahan Öcalanın cenazesi pazartesi günü Edremit ilçesinde öğlen namazını müteakip kaldırılacak.