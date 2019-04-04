Gazeteci Muzaffer Karakoyun'un torun sevinci

Balıkesirli gazeteci Muzaffer Karakoyun'un kızı Yağmur Balıkçı ve eşi Burak Balıkçı ikinci kez erkek çocuk sahibi olmanın mutluluğunu yaşarken Balıkçı çiftinin 4 yaşındaki ilk çocukları Yusuf Han ise abi olmanın heyecanını yaşadı. Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde Dr. Altuğ Bağcı tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla dünyaya gözlerini açan Metehan Balıkçı 3 kg 200 gram ve 50 cm boyunda doğdu. Minik Metehan'ın doğum haberini alan dedesi Muzaffer Karakoyun, anneannesi Ayten Karakoyun ve dayısı Ahmet Alp Karakoyun hemen hastaneye giderek Balıkçı çiftinin mutluluğuna ortak oldular.