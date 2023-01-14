Gazeteciler Cemiyetinden BİK Şube Müdürlüğüne ziyaret

yılı sebebiyle Basın İlan Kurumu (BİK) Balıkesir Şube Müdürlüğünü ziyaret etti.

Şube Müdürü Gökhan Eren ve kurum çalışanlarını tebrik eden Demir, demokrasinin vazgeçilmez unsurları arasındaki basının kamuoyunu en doğru şekilde bilgilendirilmesi sürecine en büyük katkıyı sağlayan BİK'in 62. yılına ulaşmasından duydukları gururu paylaştı.

Başkan Demir, kuruluşu Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti ile aynı yıl içerisinde gerçekleşen Basın İlan Kurumu'nun yerel basının en güçlü destekçisi ve yaşam kaynağı görevini üstlenmesi nedeniyle Anadolu basınının şah damarı vazifesini gördüğünü söyledi. Bunun en güzel örneğinin zorluklarla dolu pandemi sürecinde görüldüğüne dikkat çeken Demir, ivedilikle alınarak uygulamaya konulan kararlar sayesinde yerel gazetelerin yaşamlarını sürdürmesine imkan sağlandığını ifade etti.

İnternet medyasına da "gazeteci" kimliği kazandıran yeni Basın Kanunu ile Türk Basınında dijital dönüşümü başlatacak çok ciddi ve planlı bir adım atıldığına hatırlatan Demir, "Basın İlan Kurumu'nun yeni döneminde de paydaşlarıyla birlikte omuz omuza yeni başarı hikayeleri yazarak yerel gazetelerimize yaşam kaynağı olmayı sürdüreceğine inancımız tamdır. Resmi ilanların dağıtımını adaletli şekilde yaparak ve yerel gazetelerimize can suyu olan gözbebeği kurumumuzun 62. yaşını kutluyoruz. BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç nezdinde, kuruma emek veren tüm personele teşekkür ediyor, başta görev şehitleri Recep Bolat ile Devrim Ersen Özergin olmak üzere vefat edenleri rahmetle anıyoruz" açıklamasını yaptı. Şube Müdürlüğü personeline çiçek hediye ederek yeni yıllarını ve kurumun 62. yılını kutlayan Demir, sorumluluk alanlarındaki basın-yayın kuruluşlarına ilgi ve alakaları nedeniyle teşekkür etti. Şube Müdürlüğü personeline çiçek hediye ederek yeni yıllarını ve kurumun 62. yılını kutlayan Demir, sorumluluk alanlarındaki basın-yayın kuruluşlarına ilgi ve alakaları nedeniyle teşekkür etti.