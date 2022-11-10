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Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Havran'da özlem ve saygı ile anıldı

Balıkesir’in Havran ilçesinde 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Anma Günü nedeniyle, 15 Temmuz Şehitleri Meydanında tören düzenlendi.

Balıkesir'in Havran ilçesinde 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle, 15 Temmuz Şehitleri Meydanında tören düzenlendi. Ulu Önder Atatürk vefatının yıldönümünde Havranlılar tarafından bir kez daha saygı ve özlem ile anıldı.


Havran Kaymakamı Enver Özderin, Belediye Başkanı Emin Ersoy, ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlarımızın katılımları ile anma töreni düzenlendi. Atatürk Abidesine çelenk sunmanın ardından, saat 09:05'de sirenler eşliğinde saygı duruşu yapıldı, akabinde İstiklal Marşının okunması ve bayrakların yarıya indirilmesi ile tören sona erdi.

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