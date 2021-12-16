Gaziantep'ten yola Bayrak ve Toprak Kuva-yi Milliye Şehri Balıkesir'e ulaştı

Gaziantep'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü münasebetiyle Gaziantep'ten gönderilen Türk Bayrağı ve Şehitlik Toprağı Vali Hasan Şıldak'a teslim edildi.

‘Gaziantep'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yılı Etkinlikleri' kapsamında Gaziantep'ten yola çıkarılarak 80 İl'e gönderilen toprak ve Türk Bayrağını, Balıkesir'e ulaştıran Öğretmen Azer Umut ve Öğrenci Filiz Nazlı Şahin'den teslim alan Vali Şıldak, Türk Bayrağı ve toprağı gururla teslim aldığını dile getirdi.

Şanlı Türk Bayrağını Vali Şıldak'a teslim eden Öğrenci Filiz Nazlı Şahin Antep halkı adına yazılan "Bu şehirde taş taş üstünde kaldıkça ve bir Türk sağ oldukça bu şehir kapılarını size açmayacak ve Türk'ün kim olduğunu burada da göreceksiniz. Kalemize beyaz bayrak çekmemizi istiyorsunuz. Biz Albayrak çekeriz." mesajını okudu. Vali Şıldak, Kuva-yi Milliye Şehri Balıkesir'den Gaziantep'e selamlarını ilettiğini söyleyerek Gaziantep'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümünü kutladı.