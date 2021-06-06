Gaziosmanpaşaspor Çocukları Sevindirecek Karar Aldı

Balıkesir Süper Amatör Lig'de mücadele eden Gaziosmanpaşaspor yıllardır Balıkesir futboluna değer katmayı sürdürüyor. Altyapı yatırımları ile Balıkesir'e fayda sağlamayı sürdüren Gaziosmanpaşaspor şimdi de futbol okullarını ücretsiz şekilde sürdürme kararı alarak durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarına da kapılarını açmış oldu. Bu kararla Balıkesir Spor kamuoyunun da takdirini alan Gaziosmanpaşaspor Futbol Okulları ilk antrenmanını 15 Haziranda başlayacak.

Gaziosmanpaşaspor 2.Başkanı Ümit Erez konuyla ilgili yaptığı açıklamada tüm mahalle ve şehirde keşfedilmeye bekleyen yeteneklere kapılarını açtıklarını belirtirken 1 yıl boyunca tüm hizmetlerin tamamen ücretsiz olacağını söyledi.

Erez açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Yönetim kurulumuzun aldığı karar neticesinde Gaziosmanpaşa spor futbol okulumuz 1 sene boyunca tüm hizmetleri tamamen ücretsiz olacak. 15 Haziran'da antrenmanlarımıza start vereceğiz. Kayıtlarımız devam ediyor.

Detaylı bilgi ve ayrıntılar önümüzdeki günlerde paylaşılacak. Takımımız mahallemiz ve şehrimizin keşfedilmeyi bekleyen yetenekleri için hayırlı olsun” şeklinde konuştu.