Gece kulubünde ruhsatsız silah operasyonu

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, jandarmanın bir gece kulübüne düzenlediği operasyonda Glock 17 marka ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör içerisinde toplam 28 adet 9 mm fişek, bant içerisine sarılmış halde 6 adet 9 mm fişek ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren Erdek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aşağıyapıcı Mahallesinde bir gece kulübünde ruhsatsız silah bulundurulduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine gece kulübüne operasyon düzenlendi. Yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör içerisinde toplam 28 adet 9 mm fişek, bant içerisine sarılmış halde 6 adet 9 mm fişek ele geçirildi. İşletme sahibi olan B. A. ve tabanca sahibi olan İ. D. isimli şahıslar ile ilgili adli ve idari işlemlere başlandı.