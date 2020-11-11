Geleceğe nefes fidanlar toprakla buluştu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde “Milli Ağaçlandırma Günü” dolayısıyla Mithat-Fethi Büyükdalgıç İlkokulunda fidan dikimi gerçekleşti.

Tarım ve Orman Bakanlığı geçen yıl 11 Kasım gününü Milli Ağaçlandırma Günü ilan etmişti. Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal'da “Milli Ağaçlandırma Günü” etkinliğine katılarak öğrencilerle birlikte fidan dikti. Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de fidanların nasıl dikileceğini ve bakımını çocuklara anlatarak uygulattı. 65 adet fıstık çamı ve mavi ladinin dikildiği yeni okul bahçesinde “Geleceğe Nefes Projesi”nde öncülük edildi. Etkinliğe Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ve 19. Motorlu Piyade Tugayı Komutanı P. Alb. Fuat Kara katıldı.