Geleceğe nefes olacak fidanlar minik ellerle toprakla buluştu

Balıkesir'in Havran ilçesinde Orman Haftası etkinlikleri dahilinde ağaç dikimi yapıldı.

Balıkesir'in Havran ilçesinde 21-26 Mart Orman Haftası etkinlikleri dahilinde Tepeoba İlkokulu, Halil İbrahim Yıldırım Fazlıca İlkokulu, Ömer Çavuş Anaokulu ve Muzaffer Leman Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulamalı Anasınıfı öğrencileri Tepeoba İlkokulu bahçesinde “Geleceğe Nefes” olacak fidanları toprakla buluşturdu.

Tepeoba İlkokulu bahçesinde öğrencilerin toplanmasının ardından fidan dikimi tarif edilerek ormanlarının önemine vurgu yapıldı. Öğrenciler ve katılımcılar okul bahçesine fidanlarını diktiler. Fidan dikiminden sonra öğrencilere Ömer Çavuş Anaokulu Müdürlüğü tarafından temin edilen tohumlu kalemler dağıtıldı.

Havran İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, Havran Orman İşletme Şefliği, Havran Tarım ve Orman Müdürlüğünün organizasyonu ile düzenlediği fidan dikim etkinliğine Kaymakam Enver Özderin, İlçe Millî Eğitim Müdürü Hüseyin Aydemir, Havran Orman İşletme Şefi Mehmet Kaya, Çınarlıhan Orman İşletme Sayın Tuğçe Dilşad Akgün, İlçe Tarım Müdürü Mehmet Emre Çakan, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.