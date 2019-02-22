“Geleceğe STEM” eğitimi sona erdi

Erdek'te 25 öğretmenin katılımıyla uygulanan eğitim sonunda düzenlenen sertifika töreni ile öğretmenlere sertifikaları İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz tarafından verildi. Camgöz, törende yaptığı konuşmada şunları kaydetti: “STEM, Bilim/Fen (Science), Teknoloji (Technology), Mühendislik (Engineering) ve Matematik (Mathematics) kelimelerinin baş harflerinden oluşan kısaltmadır. STEM; ABD, Japonya, G.Kore, Almanya ve Çin gibi ülkelerde ilköğretim, ortaöğretim ve üniversitelerde uygulanan, bu ülkelerin ekonomik ve teknolojik gücünü korumak ve geliştirmek amacıyla üzerinden durulan önemli bir alandır. 21.Yüzyılda STEM eğitimi almış, teknolojiyi kullanan değil aynı zamanda üreten nesillere ihtiyaç duyulacağı görülmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından 2017 yılında 42 bin 207 öğretmenin katılımıyla ‘Küresel STEM Yaklaşımları' araştırması yapmış, araştırmada öğretmenlerden % 85,4‘ü STEM etkinlikleriyle ders işlemenin faydalı olduğunu düşünmektedir. Bakanlık öğretmenlerimize rehber olması adına ‘STEM Eğitimi Öğretmen El Kitabı' yayınlamıştır. Bizde ilçemizde bu ihtiyacı fark ettik ve bu ihtiyacı gidermeye yönelik bir eğitim planladık. Öğretmenlerimiz aldıkları eğitim sonucu okullarında bir takvim doğrultusunda çalışmalar yapacaklar. Sene sonunda ise bu çalışmalarla ilçemizde bir STEM Sergisi açmayı planlıyoruz. Bu eğitimin planlanması ve yürütülmesinde emeği geçen tüm arkadaşlarıma ve eğitime katılan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum”