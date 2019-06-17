Geleceğin bilim insanları, Nanoteknoloji için BAÜN'de buluştu

17-22 Haziran 2019 tarihleri arasında Doç. Dr. Yasemin Turhan'ın yürütücülüğünde Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünde ikinci kez gerçekleştirilecek projenin açılışına Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Turgut Kılıç ve Prof. Dr. Mehmet Narlı, Milli Eğitim İl Müdürü Yakup Yıldız, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Ali Aşuk, akademisyenler, proje ekibi ve öğrenciler katıldı. İlki 16-21 Temmuz 2018 tarihleri arasında Prof. Dr. Mehmet Doğan yürütücülüğünde gerçekleştirilen ve bu yıl ikinci kez gerçekleştirilecek projeye Balıkesir'deki Fen Liselerinden 30 öğrencinin yanı sıra BAÜN Kimya Bölümünden 10 öğrenci ve Kilis-Mehmet Zelzele Fen Lisesinden 20 öğrenci katıldı.

Geleceğin bilim adamlarını ülkemize kazandırmak istiyoruz

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan açılış programında Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Yasemin Turhan, bir konuşma yaparak proje hakkında bilgiler verdi. Doç. Dr. Yasemin Turhan, “Uygulamalı nanoteknoloji alanında Türkiye'de bir ilk olan projemizin amacı; nano bilim ve nano teknoloji konularına Fen Lisesi öğrencilerinin ilgisini çekmek, öğrenciler arasında farkındalık oluşturmak, öğrencilerin temel bilimlere ilgilerini artırmak, sorgulayan, düşünen, konuları bilimsel bakış açısı ile irdeleyebilen, araştırmacı, farklı fikirleri ve çözümleri olan, problem çözme becerisini kullanabilen, teknolojiyi takip eden ve üreten, özgüveni yüksek öğrencilerin ve geleceğin bilim insanlarının ülkemize kazandırılmasıdır” dedi. Proje kapsamında öğrencilerin; laboratuvarda deney etkinlikleri, arazi çalışmaları, sosyal ve sanatsal etkinlikler de gerçekleştireceklerini vurgulayan Turhan, projeye destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

Lise öğrencileri üniversitede bilimsel faaliyetlere katılıyor

Milli Eğitim İl Müdürü Yakup Yıldız da etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada; Balıkesir Üniversitesi ile gerçekleştirdikleri faydalı iş birliklerine değinerek başladı. Projeye katılan öğrencilerin, henüz lise eğitimlerini sürdürürken, üniversitede akademisyenlerle birlikte bilimsel faaliyetlere katılmalarının önemine dikkat çeken Yıldız, proje ekibine de öğrenciler için oluşturdukları fırsatlar ve çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Atalarının bıraktığı mirası geleceğe taşıyacaklar

Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Turgut Kılıç da açılış konuşmasında, üniversitelerin; bulunduğu yöredeki insanların günlük problem ve sorunlarına çözümlerin bulunduğu, ülkenin geleceğine katkı sağlaması gereken çalışmaların yapıldığı, katma değerli ürünlerin üretilebildiği ve ülkenin gelişmiş ülkeler seviyesine erişmesi için temellerin atıldığı yerler olduklarının altını çizdi. Gerçekleştirilecek projenin bu anlamda öğrencilere yapacağı katkıların önemine dikkat çeken Prof. Dr. Turgut Kılıç, projede yer alan gençlerin de daha çok çalışarak, gelecekte ülkenin gelişimine yapacakları katkılarla atalarının kendilerine bıraktığı emanete sahip çıkacaklarına inandığını söyledi.

Sergi ile sona erecek

Açılış programı kokteyl ile sona erdi. Açılışın ardından ilk gün programı kapsamında TÜBA Şeref Üyesi Prof. Dr. Metin Balcı'nın, yaşam öyküsünü paylaştığı “Neden Temel Bilim?” başlıklı söyleşinin de gerçekleştirildiği proje, 22 Haziran 2019 Cumartesi saat 11.00'de Esas 10 Burda Alışveriş Merkezinde, öğrencilerin çalışmalarını sergileyeceği poster sunum etkinliği ve SEM fotoğraf sergisi ile sona erecek.