Geleceğin ormanları için yarıştılar

kuruluş yıl dönümü nedeniyle Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmaya slogan dalında katılan Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi öğrencisi Şevval Yörük ‘Umutla geleceği düşünerek hayat için orman gerek' sloganıyla birincilik elde etti.

kuruluş yıl dönümü nedeniyle Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim işbirliği ile düzenlenen ilkokullar ve ortaokullar arası resim yarışması ile liseler arası slogan slogan yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri düzenlenen törenle verildi. Ödül töreninde konuşan Balıkesir Orman Bölge Müdürü Metin Kırcı “Bölge Müdürlüğümüze hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Orman Genel Müdürlüğü 1839 yılında kurulan en köklü kuruluşlardan birisidir. Ülkemizin yeşillendirilmesinde, ormanlarımızın korunmasında ve gelecek nesillere daha verimli daha yeşil Türkiye bırakmak için çalışmalarını 7 gün 24 saat kış yaz demeden devam ettiren bir kuruluştur. Yazın orman yangınlarıyla, kışın kar üstünde fidanlarımız büyüsün diye mücadele ediyoruz. Düzenlediğimiz bu yarışmada görüyoruz ki duygularınızı çok güzel resmetmişsiniz. Bu resimlerde hepinizin cıvıl cıvıl yemyeşil bir doğa hayal ettiğini bir yaşam alanı hayal ettiğini görüyor ve bundan da mutluluk duyuyoruz” dedi.

Yarışmada İlkokullar arası resim yarışmasında birinciliği Karesi Atatürk İlkokulundan Zeynep Türkoğlu, Ortaokullar arası resim yarışmasında birinciliği Prof. Dr. İlhan Varan Bilim ve Sanat Merkezinden Erva Körükçüoğlu ve liseler arası slogan yarışmasında ise birinciliği Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesinden Şevval Yörük kazandı. Konuşmanın ardından İlkokullar arası 1.si Zeynep Türkoğlu'na tablet, 2. Erinç Eren'e saat, 3. Sevim Derin Dilek'e boya seti hediyeleri Balıkesir Orman Bölge Müdürü Metin Kırcı tarafından verildi.