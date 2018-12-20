Geleceğin paramedikleri panelde buluştu

Dr. Şükrü Hakan Atalgın'ın yönetiminde gerçekleştirildi.

“Hastane Öncesi Acil Müdahalelerde Güncel Yaklaşımlar” konulu panel Panel Karesi AVM Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Şükrü Hakan Atalgın yaptığı açılış konuşmasında “Paramedikler ilk ve acil yardım oldukça önemliçünkü kutsal bir iş bu. Hızlı bir şekilde bu işin yapılması gerekiyor. Oldukça özveri isteyen bir iş ve hastalara karşı hiç bir hata toleransları yok. Bu hatadan ders çıkaralım diye seçeneği olmayan bir meslek. Acil olarak hastaya bir an önce müdahale etmek gerekiyor bunun içinde hızlı olmak gerekiyor. Yaşama yol vermek gerekiyor. Biz öğrencilerimize sadece dersliklerde, laboratuvarlarda, maket üzerinde eğitmiyoruz. Aynı zamanda sosyal olarak da onları yetiştiriyoruz. Teknoloji değiştiği gibi acil yaklaşımda güncel durumlar oluyor. Bunları da değerlendirmemiz gerekiyor. Bu paneli inşallah her sene tekrarlamayı düşünüyoruz bundan sonra”dedi.

Daha sonra öğretim üyesi Hasan Basri Çetinkaya'Temel yaşam desteğinde güncel yaklaşımlar',Uzman Dr. Salih Kocaoğlu ‘İleri yaşam desteği ve kardiyak aritmiler de güncel yaklaşımlar' konularında katılımcıları bilgilendirdi. Öğretim görevlisi İbrahim Akşit'in yönetiminde devam eden ikinci bölümünde ise öğretim görevlisi Aziz Atik ‘Kas iskelet sistemi travmalarında güncel yaklaşımlar konularında bilgiler verdi.

“Olay yeri güvenliği çok önemli”

Panelin son konuşmacısı Balıkesir İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimi Dr. Harun Kömürcü “ Bugünkü panelimizde paramedik arkadaşlarımıza öncelikle bazı konularda neler yapılabileceğiyle ilgili bilgiler verildi. Bende 112'nin sahada ne yaptığıyla ilgili bilgiler vereceğim. 112 olarak biz sahada öncelikle komutadan başlayan bir silsile halinde sahada ulaştığımızda olay yerinde neler yapmamız gerektiği ile ilgili her zaman bir kafa karışıklığı oluyor. Çünkü sahada nelerle karşılaşacağımızı hiç bir zaman bilemiyoruz. Bizim için önceliğimiz olay yeri güvenliği. Biz ekiplerimizden sahaya gittikleri zaman olay yeri güvenliği olmadan sahaya müdahil olmalarını istemiyoruz. Öncelikle ekibin güvenliği iyi olmadığı sürece sahada hastamıza hiç bir zaman yardımcı olamayacaklar. Her zaman sahaya gidildiğinde pozitif bir olayla karşılaşmıyoruz. Yerine göre ateşli silah yaralanması, trafik kazasına gittiğimizde olay yerinin güvenliğini sağlamadığımız zaman başka kazalarında önü açılmış oluyoruz. Saha güvenliği bizim için öncelikli. Saha güvenliği alındıktan sonra paramedik arkadaşlarımızın, doktorlu ve ATT'li ekiplerimizin sahada hastaya müdahale ederken muhakkak 112 ile iletişim halinde olmasını istiyoruz. Tedavi ve tanısını uygun bir şekilde koyulduktan sonra zaman kaybetmeden gerekli işlemlerin yapılıp hastaneye sevk edilmesini bekliyoruz. Sahada çok şükür bunu, çok büyük bir oranda hızlı bir şekilde ekiplerimiz sayesinde sağlıyoruz”dedi.

“Vatandaşlarımıza etkin ve doğru hizmet vereceğiz”

Yaptıkları eğitimler sayesinde 112 ekiplerinin sahada panik yaşamasını ve beklemediği olaylarla karşılaşmasının önüne geçmeye çalıştıklarını ifade eden Dr. Kömürcü “Güzel bir saha çalışmasının her zaman önemli olduğuna inanıyorum. 112 sahada bir ekip olmak başardığı sürece bütün hastaları uygun ve düzgün olan tedaviyi inşallah verecektir. Balıkesir Üniversitemizin paramedik bölümünde okuyan arkadaşlarımızda yakın bir zamanda aramıza katılacaklar. Bu aile içerisinde inşallah onlarla beraber Balıkesir'e öncelikli olarak ve tüm Türkiye'de ki vatandaşlarımıza etkin , doğru ve her zaman güncel olan bilgilerle doğru tedaviyi ve doğru hizmeti vermeye çalışacağız”şeklinde konuştu.