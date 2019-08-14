Geleneksel Balıkesirliler buluşması Balya'da yapıldı

Balya Belediyesi tarafından organize edilen 'Geleneksel Balıkesirliler Buluşması' Kadıköy Mahallesi Mesire alanında yapıldı. Kadıköy'de yapılan ve 14 saat süren şenliklerde katılım üst düzeyde olurken, yörede köylerde oynanan ve unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunlar sergilendi.

Bu yıl ilk kez düzenlenen 'Geleneksel Balıkesirliler Buluşmasının' gündüz bölümünde Kayalar Kırsal Mahallesin bilinen ünlü oyunu Deve, Danişment mahallesinin halk oyunları ekibi, Yağlı direğe tırmanma, yumurta taşıma, kano yarışması, yoğurt yeme yarışması, atlı deynek atma yarışması ve yörede bulunan kırsal köylerin unutulmaya yüz tutmuş oyunları canlandırıldı. 14 saat süren şenliklerin gece bölümünde Ünlü sanatçılar Tamer Öztoprak, Sebahattin Gülümser, Kübra Bağlan ve Konuk sanatçı Onur Yaman vatandaşlara unutulmaz saatler geçirtti. Şenlikleri düzenleyen Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga, Geleneksel Balıkesirliler Buluşmasını devamlı hale getireceklerini belirterek, "Gurbette yaşayan Balıkesirli hemşehrilerimizden Balya'da buluşma teklifi gelince istişarelere başladık. İlçemize yakın ve mesire alanı bulunan Kadıköy'de buluşmayı yapmaya karar verdik. Balıkesirliler Dernekleri Platformu (BALDEP)'in Gurbette yaşıyoruz, Memlekette buluşuyoruz sloganını benimseyerek bu etkinliği hayata geçirdik. Balya ve Kırsal Mahalle halkımızda bu etkinliğe köylerinde olan ve unutulmaya yüz tutmuş gelenekleri ile katkı verdiler. Bu etkinliğimizi geleneksel hale getirerek devamlı yapma kararı aldık. 'Geleneksel Balıkesirliler Buluşması' için belediyemize destek veren BALDEP, Müzik sanatçıları ile Balya halkına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Balya Kadıköy'de düzenlenen 'Geleneksel Balıkesirliler Buluşması'na Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Milletvekilleri Ahmet Akın ve Ensar Aytekin, CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı ve yönetim kurulu, STK temsilcileri, siyasiler ve çok sayıda vatandaşın katılımı ile yapıldı.