Geleneksel çocuk oyunları il finali yapıldı

6. düzenlenen unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunlarının yeni nesillere aktarılması ve çocuklarda sportif faaliyetlerin artırılmasına katkı sağlamak amacıyla faaliyete geçirilen Geleneksel Çocuk Oyunları İl Finali müsabakaları Kurtdereli spor salonunda sona erdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program, İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu'nun konuşmaları ile devam etti. Müdür Arıcıoğlu, Tüm öğretmenlere velilere teşekkür ederek başladığı konuşmasında; "Balıkesir'de spor faaliyetleri kapsamında çok sayıda çocuğa ulaştığımızı, Türkiye ortalamasının üzerinde olduğumuzu belirtti. Balıkesir'imizin çocukları, gençleri spor yapıyor ve bu da bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Her daim çocuklarımızın ve gençlerimizin Antrenörlerimizle İlçe Müdürlerimizle tüm imkanlarımızla yanındayız. İl ve İlçe Milli Eğitim müdürlüklerimize, kaymakamlıklarımıza, Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ve valiliğimize destekleri için saygılarımı sunuyorum. Dereceye giren takımlarımıza da teşekkür ediyorum" dedi.

Program 1. Sınıflarda Sportif Eğitim Parkuru, 2.sınıflarda Yağ satarım Bal satarım, 3.sınıflarda Mendil kapmaca ve 4.sınıflarda Kaleli yakan top oyunları eğlenceli, eğitici ve heyecanlı geçti. İl Finali müsabakaları sonunda ‘En Centilmen Sporcu Ödülü'nü Kepsut Cumhuriyet İlkokulundan Kerem Sağlam almaya hak kazandı. Kaybedeni olmayan İl Finali yarışmalarında Plevne İlkokulu sportif etkinlik ve parkur gösterisiyle göz doldurdu. 2.Sınıflarda Yağ Satarım Bal Satarım Oyununda 4.Edremit Salih Korkut Barbaros İlkokulu olurken, 3. Karesi Ercan Kıvrak İlkokulu 2.Bandırma Cumhuriyet İlkokulu, 1. Altıeylül Burhan Erdayı İlkokulu oldu. 3. sınıflarda Mendil Kapmaca Oyununda; 4. Ayvalık Atatürk İlkokulu, 3. Dursunbey 3 Eylül İlkokulu, 2. Karesi Ercan Kıvrak İlkokulu ve 1. Edremit Salih Korkut Barbaros İlkokulu oldu. 4.Sınıflarda Kaleli Yakan Top oyununda; 4. Altıeylül Fevzi Çakmak İlkokulu, 3. Bigadiç Cumhuriyet İlkokulu, 2. Burhaniye Mustafa Keskin İlkokulu ve 1. Gönen Mehmet Akif İlkokulu oldu. Oyunlarda derece elde eden okul takımlarımıza ödülleri törenle verildi.