Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" düzenlendi.

Unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarının yeniden yaşatılması amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü ile Bandırma ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün işbirliğinde yürütülen etkinlik, Bandırma Ortaokulu Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar “ Liderlik kurallarına uyma, paylaşmayı bilme, verimli kullanma, zihinsel ve fiziksel beceriler kazanma ve kendi kültürünü tanıma gibi kazanımları sağlamaktadır. Küçük sporcularımızın öncelikle canı gönülden tebrik ediyorum. Oyunla başlayan spor alışkanlığının yaşam biçimi haline dönüşmesi hedeflenmektedir. Bu vesile ile öğretmen arkadaşlarıma, yöneticilerime ve en önemlisi öğrenci arkadaşlarıma bu üstün başarıdan dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Hüseyin Elüstü, "Geleneksel çocuk oyunlarını sevdirmek, unutulmuş olan çocuk oyunlarını çocuklara öğretmek anne, baba ile unutulmuş bu oyunları hatırlayarak, aile içerisinde birlikte oynamak, geleneksel çocuk oyunlarını günümüz koşullarına uyarlanarak oynatılması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla Bandırma'da okulların katılımı ile yapılan müsabakalar sonunda başarı sağlayan okullara kupalarını verdik." İfadesinde bulundu.

Müsabakalar sonunda "yakan top" oyununda Ali Fahri İşeri İlkokulu birinci olurken, Cumhuriyet İlkokulu ikinci, Doğa Koleji üçüncü ve Ticaret Borsası dördüncü oldu. "Yağ satarım, bal satarım" oyununda, Cumhuriyet İlkokulu birinci, Özel Doğa Koleji ikinci, 100. İlkokulu üçüncü, Şehit Süleymanbey ilkokulu ise dördüncü oldu. Mendil Kapmaca” oyununda ise Yaman Egeli İlkokulu birinci, Özel Bahçeşehir İlkokulu ikinci, Özel Doğa Koleji üçüncü, Şehir Süleymanbey İlkokul'da dördüncü oldu.

Kaymakam Günhan Yazar, ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ercan Güler, Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Hüseyin Elüstü başarılı okullara kupalarını verdi.