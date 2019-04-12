Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği sona erdi

Erdek'te ilkokullar arası düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği, ilçe final yarışmalarıyla sona erdi.

Erdek İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen 2018/2019 Eğitim Öğretim yılı Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği İlçemiz finalleri yapılan müsabakalarla tamamlandı. İlkokul öğrencileri, ‘Yağ Satarım Bal Satarım', ‘Mendil Kapmaca ve ‘Kaleli Yakan Top' oyun kategorilerinde birbirleriyle kıyasıya yarıştılar.

Erdek finallerine gelene kadar ilkokullar kendi aralarında bu 3 oyun kategorisinde yarışmaları organize ederek, okul birincilerini belirledi. Her oyun kategorisinde okul birincisi takımlar 4 gün boyunca Erdek Kapalıspor Salonu'nda birbirleriyle yarıştı.

Finaller sonucu oyun kategorilerinde birinci olan takımlar Balıkesir il genelinde yapılacak çocuk oyunları şenliklerinde temsil etmeyi hak ettiler. Turnuvada dereceye giren takımlara ödülleri verilmek için düzenlenen törene; Erdek İlçe Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz, Erdek İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Salman Koçu, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. ‘Yağ Satarım Bal Satarım' kategorisinde 1. Atatürk İlkokulu, ‘Mendil Kapmaca' kategorisinde 1. Atatürk ilkokulu ve ‘Kaleli Yakan Top' kategorisinde 1. İstiklal İlkokulu olurken, bu okullar Balıkesir'de düzenlenecek yarışmalarda Erdek'i temsil edecekler.