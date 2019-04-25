Geleneksel çocuk oyunları Susurluk finali yapıldı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, Geleneksek Çocuk Oyunları yarışmaları tamamlanırken, dereceye girenler törenle ödüllendirildi. Şenliğe katılan öğrenciler Belediye Başkanı Nurettin Güney'e sarılarak, sevgilerini gösterdiler.

Susurluk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Spor Müdürlüğü koordinesinde ve Susurluk Belediyesi ev sahipliğinde yapılan Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliğini gerçekleştirildi. Susurluk ilçe finallerinde aerobik ve cimnastik gösterileri, folklör gösterileri, "Mendil kapmaca", "Yağ satarım, bal satarım" ve "Kaleli yakan top" oyunları yarışmaları yapıldı.

Geleneksel Çocuk Oyunları Susurluk ilçesinde final yaptı. Finallerde başarılı olan okul ve öğrencilere ödülleri Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Güngör, Gençlik Spor İlçe Müdürü Haydar Çetinkaya, İlçe Jandarma Komutanı Vedat Kılıç, protokol üyeleri tarafından verildi.