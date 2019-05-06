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Geleneksel çocuk oyunlarında Balıkesir ikincisi oldular

Burhaniye ilçesinde, Mustafa Keskin İlkokulu 4/A Sınıfı öğrencileri kaleli yakan top oyununda Balıkesir ikincisi oldu.

Öğretmenleri Aygün Düzen'in öncülüğündeki öğrencilerin başarısı okullarında da sevince neden oldu.


İlçede düzenlenen geleneksel çocuk oyunları yarışmalarında birinci olan Mustafa Keskin İlkokulu 4/A Sınıfı öğrencileri, finalde Gönen ekibi ile karşılaşırken, Balıkesir ikincisi oldular. Kaptanlığını Arda Ege Korkut'un yaptığı ekibin başarısı ile gurur duyduklarını anlatan Öğretmen Aygün Düzen, “İlçemizde düzenlenen yarışmalarda birinci olmuştuk. Balıkesir'de ise 4 karşılaşma yaptık ve il ikincisi olduk. Ekibimizin başarısı okulumuzda sevince neden oldu. Öğrencilerimizi kutluyorum. Hepsine teşekkür ediyorum” dedi.

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