Geleneksel çocuk oyunlarında Bandırma'yı temsil etti

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi, unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarında Balıkesir'de temsil etti.

Balıkesir'de ilkokullar arası gerçekleşen geleneksel çocuk oyunlarında “Yağ satarım bal satarım” oyununda Bandırma Cumhuriyet İlkokulu'ndan il ikincisi oldu. Aynı zamanda da zekâ oyunları il finalinde Cumhuriyet İlkokulu 2-G sınıfı öğrencisi Tuğsem Akgün “Pratik Bardaklar” oyununda da il ikincisi oldu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan okul müdürü Mustafa AKGÜL “Bandırma'daki yarışmalarda ilçe birinci olarak Bandırma'mızı Balıkesir'deki il finallerinde temsil etmeye hak kazanan öğrencilerimiz Balıkesir'deki final müsabakalarında, birçok ilçe temsilcilerini geride bırakarak il ikincisi olmuşlardır. Okulumuzu ve ilçemizi başarıyla temsil eden, bizlere bu haklı gururu ve sevinci yaşatan tüm öğrenci, öğretmen ve velilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim” ifadesinde bulundu.