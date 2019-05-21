İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Geleneksel çocuk oyunlarında Bandırma'yı temsil etti

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi, unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarında Balıkesir’de temsil etti.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi, unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarında Balıkesir'de temsil etti.


Balıkesir'de ilkokullar arası gerçekleşen geleneksel çocuk oyunlarında “Yağ satarım bal satarım” oyununda Bandırma Cumhuriyet İlkokulu'ndan il ikincisi oldu. Aynı zamanda da zekâ oyunları il finalinde Cumhuriyet İlkokulu 2-G sınıfı öğrencisi Tuğsem Akgün “Pratik Bardaklar” oyununda da il ikincisi oldu.


Konuyla ilgili açıklamada bulunan okul müdürü Mustafa AKGÜL “Bandırma'daki yarışmalarda ilçe birinci olarak Bandırma'mızı Balıkesir'deki il finallerinde temsil etmeye hak kazanan öğrencilerimiz Balıkesir'deki final müsabakalarında, birçok ilçe temsilcilerini geride bırakarak il ikincisi olmuşlardır. Okulumuzu ve ilçemizi başarıyla temsil eden, bizlere bu haklı gururu ve sevinci yaşatan tüm öğrenci, öğretmen ve velilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim” ifadesinde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.