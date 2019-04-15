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Geleneksel el sanatları sergisi açıldı

Bu yıl 43’üncüsü kutlanan Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

Bu yıl 43'üncüsü kutlanan Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının yer aldığı serginin açılışı yapıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı ve davetlilerin katıldığı sergide keçe aksesuarları, Balıkesir Pullusu, taş bebek ve kitre bebek ürünleri yer alıyor.


Balıkesir Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde açılan sergide el sanatlarının unutulmaması için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından açılan Balıkesir Pullusu, keçe, taş ve kitre bebek kurslarında üretilen turistik ürünler sergilenmeye başladı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı düzenlenen kursların amacının geleneksel el sanatlarının gelecek nesile aktarılması olduğunu belirtti.


Geleneksel el sanatlarımızı turistik hale getirdik


İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı serginin açılışında yaptığı konuşmada şunları söyledi:


“Turizm etkinlikleri kapsamında 43'üncü Turizm Haftası başladı. Bu kapsamda bizim geçmişten beri kurs yaptığımız keçe aksesuarları, Balıkesir Pullusu, taş bebek ve kitre bebek gibi geleneksel el sanatları ürünlerimizden oluşan turistik sergi açtık. Buradaki amaç; Balıkesir ve Balıkesir yöresine gelen turistlere, turistik ürün üretmektir. Biz yaklaşık 10-15 yıldan beri bu çalışmaları yapıyoruz ve tek amacımız da bu yöreye dışarıdan gelen turistlere Balıkesir'in geleneksel ürünlerini tanıtmak ve dolayısıyla bu ürünlerin üretimini sağlamayarak Balıkesir'e ekonomik girdi sağlamaktır. Bizim bu çalışmalarımıza Karesi Belediyesi sahip çıktı ve bazı arkadaşlarımız orada çalışmalarına devam ediyor. Orada çok güzel çalışmaların da olduğunu da müşahade ediyoruz. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak biz de bundan son derece memnunuz.”

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