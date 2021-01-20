Gelinlik ve damatlığı ile gelip kan bağış aracında hizmet verdiler

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kızılay gönüllüsü olarak hizmet Ömer Gülhan ve Tuğçe Yılmaz Gülhan, nikâhlarından önce gelinlik ve damatlıkları ile kan bağışında bulunan vatandaşlara yardım ettiler.

Edremit İlçesi Cumhuriyet Meydanında belirli periyotlar ile gelen kan bağış toplama aracının bu sefer ilgin konukları vardı. Kan bağışında bulunan vatandaşlara yardımcı olmak için Kızılay Gönüllüsü olarak hizmet veren ve evlenmeye karar veren çift nikahtan önce gelinlik ve damatlıkları ile gelerek bağış kampanyasına destek verdiler. Edremit Kızılay Şube Başkanı Himmet Bora “Kaymakamımız geldi, belediye başkanımız geldi. En son olarak ta gönüllümüz kardeşimiz Ömer ve eşi hanımefendi ile birlikte nikahtan önce Kızılay'a uğrayalım demişler. Bu jestlerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir duyarlılık göstergesi. Ben çok duygulandım. Değişik duygular yaşıyorum şu anda. Kendilerine huzurunuzda teşekkür ediyorum” dedi.

Nikah törenlerinden yaklaşık bir saat önce meydana gelen genç çift kan bağışı yapacak vatandaşların form doldurmasına ve bilgi akışlarına yardımcı oldular. Damat Ömer Gülhan, “Eşim ile tanıştık. Evliliğe karar verdik. Kızılay'da gönüllü olarak başladık. O yolda devam ediyoruz. Yaklaşık bir yıldır gönüllü olarak hizmet vermekteyim. Gönüllü çalışmalarını devamlı olarak yerine getireceğim. Sonrasında eşimi Kızılay ailemize kattım. Kan aracımızda nikah günümüze denk geldi. Böyle bir etkinlik yapalım dedik. Güzel oldu mutluyuz" diye konuştu.

Tuğçe Yılmaz Gülhan, “Yaklaşık bir ay oldu üye olalı. Gurur verici bir şey, mutlu hissediyorum kendimi” dedi.