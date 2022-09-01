Geliştirilen yeni sistem ile daha kaliteli zeytinyağları üretilebilecek

Zeytin ve zeytinyağı hasat ve üretim sezonuna sayılı günler kala Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir AR-GE firması tarafından geliştirilen yeni sistem ile çok daha kaliteli ve nefaseti güçlü zeytinyağları üretilebilecek.

Kaliteli zeytinyağları ile dünya markası ürünleri pazara sunan Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir AR-GE firması hasada sayılı günler kala aldığı patent ile gerçekleştirdiği sistem sayesinde çok daha iyi kalitede aromasını ve nefasetini kaybetmeden zeytinyağı üretimi yapan bir sisteme imza attı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren AR-GE Firması Sahibi Faruk Durukan “Zeytinyağının aromasını ve nefasetini kaybetmeden üretmiş olduğumuz cihaz ile dünyanın şu anda en kaliteli zeytinyağı üretme mekanizmasını yapmış durumdayız. Bu çalışmamızda bu patentlenmiştir. Yani bizim geliştirdiğimiz cihaz zeytinyağı fabrikalarına monte ediliyor. Belli bir kısım bu kalitede gelerek nefasetini, içerisindeki aromasını kaybetmeden elde ediliyor.”dedi.

Yapılan çalışmanın dünyada bir ilk olduğunun altını çizen Durukan “Bu dünyada bir ilktir. Bu da bunun tescilidir. Türk Patent Kurumu tarafından tescillenmiştir. Şu anda dünyada ilk defa bu yapılmıştır. Tabii hedefimiz bu cihazı yurt dışına da satmak. Çünkü dünyanın da böyle kaliteli yağ kullanma ihtiyacı var. Yaptığımız çalışma Türk AR-GE'sini dünya AR-GE'sine nereden nereye geldiğinin gösterme çalışmasıdır. Tüm dünyaya ve ülkemize hayırlı olsun diyoruz.”dedi.