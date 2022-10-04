Gemide rahatsızlanan yolcunun imdadına Sahil Güvenlik yetişti

Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında yolcu gemisinde rahatsızlanan bir kişi Sahil Güvenlik ekibi tarafından yapılan tahliyeyle karaya çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında seyir halindeki bir yolcu gemisinde rahatsızlanan yolcu Sahil Güvenliğin tıbbi tahliye çalışması ile karaya çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.