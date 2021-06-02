Genç bilim adamları zeytin müzesini ziyaret etti

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, TÜBITAK-BIDEB 2237 “Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Destekleme Programı” çerçevesinde, Balıkesir Üniversitesi Biyoloji-Botanik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fatih Satıl'ın yürütücülüğünde “Etnobotanik Araştırma Teknikleri 2” konulu bilimsel faaliyet sürüyor.

Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte bilimsel eğitimlerin yanı sıra Ayvalık köyleriyle Kaz Dağları'nda bitkilerin kullanımıyla ilgili sahada uygulamalar gerçekleştiriliyor. Ayvalık'ta organize edilen kursla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan proje koordinatörü Prof. Dr. Fatih Satıl, kırsal alandan şehre göç gibi sebeplerle bitkiler konusunda geleneksel bilgi birikimine sahip insanların azaldığına dikkat çekerek, “Eski kuşaklarca bilinen bu bilgiler yeni kuşaklara aktarılamadığı için bu çok değerli kültürel miras yok olmaktadır. Bu bilgilerin yeni kuşaklarca tanınması ve sahip çıkılması için bu alandaki çalışmaların yaygınlaştırılması ve elde edilen verilerin kayıt altına alınması gerekir. Geleneksel bitki kullanım kültürünün korunması adına bu konuda yapılacak bilimsel çalışmaların desteklenmesi ve yaygınlaştırılması şarttır. Etkinliğimiz destekleyen başta TÜBİTAK-BİDEB olmak üzere Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Ayvalık Belediyesi'ne teşekkürlerimizi sunarız.” dedi.

Ayvalık Belediyesi bünyesindeki Zeytin Müzesi'ni de ziyaret eden katılımcılara seminerin son gününde sertifikaları verileceği öğrenildi.