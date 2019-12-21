Genç futbolcu Hanefi yaşam savaşı veriyor

Bir anda yere yığılan 18 yaşındaki kaleciye önce Erdek Devlet Hastanesi, ardından Bandırma Devlet Hastanesinde ilk müdahaleleri yapıldı. Hastanede yapılan ilk muayenede genç kalecinin beyin kanaması geçirdiği anlaşılınca sevk kararı verildi. Bursa Şevket Yılmaz Yüksek İhtisas ve Eğitim Hastanesi'ne nakledilen Hanefi Akça'nın beyin kanaması geçirdiği belirlenerek ameliyata alındı. Doktorlar, genç kalecinin durumunun kritik olduğunu açıkladılar.

Erdekspor Kulübü Başkanı Hüseyin Sarı'nın, rahatsızlandığı andan itibaren yanından hiç ayrılmadığı ve Bursa'da ki hastanede de yalnız bırakmadığı Hanefi Akça'nın Urfa doğumlu olup, ailesinin Bursa'da oturduğu öğrenildi.