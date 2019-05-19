Genç girişimciler pazarda

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Şehit Pilot Üsteğmen Cemil Kaya İlkokulu öğrencileri “Küçüğüm deme girişimciyim de” projesi ile okulda ektikleri tohumları pazarda satışa sundu.

Şehit Pilot Üsteğmen Cemil Kaya İlkokulu 4/A sınıfı 20 öğrenci, evlerinden getirdikleri yerli tohumlardan yetiştirdikleri fideleri Bandırma Belediyesi Kapalı Pazar yeri ve yaşam alanında satışa sundu. Şubat ayında ektikleri balkabağı, süt kabağı, domates, biber, barbunya, bamya gibi çeşitli sebzelerin fideleri satışı satan çocuklar okulun bahçesine de sera kurmayı planlıyor.

Sınıf Öğretmeni Emel Bingül “Balıkesir'de eğitimde niteliği geliştirme izleme projesi (BENGİ) kapsamında öğrencilerimize girişimcilikte çalıştırabilmek amacıyla yürüttüğümüz uygulamalı bir eğitim sürecinde “Küçüğüm deme girişimciyim de” projesini yürüttük. Şubat ayında 4/A sınıfı 20 öğrencimizle birlikte sınıfımızdaki saksılara bal kabağı, süt kabağı, domates, biber, barbunya, bamya gibi sebzeler ile birlikte sarmaşık ve yıldız çiçeği tohumları ekerek projemizi başlattık. Geride kalan 3 aylık süreçte öğrencilerimiz 8 çeşit sebze ve bitkinin bakımını büyük bir titizlikle gerçekleştirerek tohumların fide dönüşme sürecini yakından takip ettik. Öğrencilerimiz de bugün yetiştirdikleri fidelerin satışını gerçekleştirerek girişimciliğin en önemli aşamalarından biri olan satış ve pazarlama sürecini tecrübe ediyorlar. Amacımız satıştan elde ettiğimiz geliri okul bahçesinde bize ayrılan alanda Sera kurup yatırıma dönüştürerek öğrencilerimizin girişimciliğin bütün aşamalarını tecrübe etmeleri sağlamaktır. Sera sürecinde ise dedelerimizden, ninelerimizden bizlere miras kalan genetiğe müdahale edilmemiş yerli tohumla üretim gerçekleştirmek istiyoruz. Bu kapsamda gerek İlçe Tarım Müdürlüğümüz gerekse Ziraat Odamız ile ortaklaşa hareket etmek istiyoruz” dedi.