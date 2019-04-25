Genç havacılar Eskişehir'i ziyaret etti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde faaliyet gösteren Körfez Havacılık Topluluğu teknik gezi kapsamında Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Seyhun Durmuş'un rehberliğinde Eskişehir'e gitti.

İlk durak Anadolu Üniversitesi Havacılık Parkı oldu. Genç havacılar Havacılık Parkı'nda bir çok uçak ve havacılığa dair materyalleri yakından görme, deneme ve test etme fırsatı buldular.

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Havacılık kulübü üyeleri ile bir araya gelen Balıkesir Üniversitesi Havacılık Yüksek Okulu öğrencileri burada karşılıklı görüş alışverişinde bulundular. Daha sonra genç havacılar, ESTÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semra Kuram'ı makamında ziyaret ettiler. Prof. Dr. Kuram öğrenciler ile yakından ilgilendi. Öğrenciler ziyaretlerinde çeşitli simülasyon ve çalışma prensiplerini inceledikten sonra Aerodinamik, Gövde ve Motor Laboratuvarlarını ziyaret ettiler. Daha sonra öğrenciler Eskişehir'in çeşitli turistik merkezlerini ziyaret ettiler.