Genç havacılar küçük kardeşlerini havacılık ile tanıştırdı

Topluluk üyeleri son olarak Edremit'in Kızılkeçili İlköğretim Okulu'nu ziyaret ederek küçük kardeşlerine basit ev araç ve gereçlerinden havacılığa dair model çalışması ve deneyler yaptılar.

Topluluk tarafından yapılan açıklamada “Hep beraber Kızılkeçili İlköğretim Okulu'na gittik. Basit ev araç gereçlerinden havacılığa dair model çalışması ve deneyler yaptık. Geleceğin Hürkuşlar'ı ile hem havacılık üzerine konuştuk hem de eğlenerek öğrendik. Etkinliğin sonunda ödüllü sorular sorarak bilgilerimizin kalıcı olmasını sağladık. ”İstikbal göklerdedir” sözünü ilke edineceklerine inandığımız arkadaşlarımıza misafirperverlikleri için teşekkür ediyor, yıllar sonra tekrar karşılaşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyoruz.” dediler.