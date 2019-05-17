Genç Kızılaycılar sokak hayvanlarını unutmadı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yıl içinde birçok başarılı etkinliğe imza atarak adından sıkça bahsettiren Edremit Genç Kızılaycılar, bu defa sokak hayvanları için anlamlı bir çalışma gerçekleştirdi. ‘Bir Kap Mutluluk' projesi kapsamında pimaş borularından hazırladıkları mama düzeneklerini şehrin belirli kesimlerine yerleştiren Kızılay gençleri, sahipsiz sokak hayvanlarının aç kalmamasını sağladı.

Bugüne kadar yaptıkları birçok faaliyetlerle sosyal hayata artı değer katan Türk Kızılayı Edremit Şubesi bünyesindeki genç Kızılaycılar, bu defa da yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için harekete geçti. Edremit'in belirli noktalarına özel olarak dizayn ettikleri mama borularını yerleştiren Gençler, büyük takdir topladı. Kızılay Edremit Şube Başkanı Himmet Bora “Gençlerimizle gurur duyuyoruz. Sosyal faaliyetleri ile sadece insanlara değil, hayvanlara da yardım ederek, örnek bir davranış sergiliyorlar. Halkımızdan tek isteğimiz bu mama düzeneklerine, onların da mama koyarak destek olmalarıdır. Emeği geçenleri kutluyorum” dedi.