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Genç polis kazada hayatını kaybetti

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde motosikleti ile kaza yapan genç polis memuru hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde motosikleti ile kaza yapan genç polis memuru hayatını kaybetti.


Kaza, Balıkesir-Bandırma karayolu Aksakal Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre Yüksel Karataş (25) hakimiyetindeki 07 MTC 60 plakalı motosiklet, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada ağır yaralanan Karataş, ambulansla kaldırıldığı Bandırma Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kazada ölen Emre Yüksel Karataş'ın geçtiğimiz yıl mezun olarak, ilk görev yeri Antalya Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yaptığı öğrenildi.

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