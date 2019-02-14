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Genç polis meslektaşlarının omuzlarında toprağa verildi

Burhaniye İstanbul’da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Ahmet Orhan, Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Burhaniye İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Ahmet Orhan, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.


İstanbul Milli Saraylar Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Ahmet Orhan, dün İstanbul'a geçirdiği kalp krizi neticesinde hayatını kaybetti. Burhaniye'ye getirilen Orhan'ın cenaze namazı Kocami'de kılındı. Cenazeye Orhan'ın mesai arkadaşları ve çok sayıda seveni katıldı. Meslektaşlarının omuzlarında taşıdığı Ahmet Orhan'ın cenazesi Börülceköy mezarlığında gözyaşları arasında defnedildi.

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