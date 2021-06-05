Gençler çevre temizliği yaptılar

5 Haziran-Dünya Çevre Günü nedeniyle gençler Manyas'ta şehir stadı ve spor salonu çevresini temizlediler.

Manyas Gençlik Merkezi gençleri 5 Haziran Dünya Çevre gününde spor sahası ve spor salonunun çevresini temizlediler. Gençlik Merkezi Lideri Fatih Özel ile birlikte çevre temizliği yapan gençler, vatandaşları çevre konusunda duyarlı olmaya davet ederlerken, Müdür Kudret Eğen “Manyas Gençlik Merkezi olarak bu anlamlı günde gönüllü gençlerimiz sosyal bir farkındalık oluşturmak için tesislerimizin tozunu alırken, çevrede ki çöpleri de topladılar, biz doğayı korudukça, doğa da bizi korur. Bu etkinliğimize katılan gençlerimize teşekkür ederken, çevre konusunda ki çalışmalarımız sürecektir" dedi.