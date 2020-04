Gençler dijital ortamda online yarışacak

İl Müdürlüğü ayrıca Gitar, bağlama, halkoyunları, fotoğrafçılık, tasarım gibi eğitimleri internet üzerinden yapılmasını istedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, gençlik liderleri ile video konferans aracılığı ile toplantı düzenledi. Müdür Arıcıoğlu, dijital ortamdaki faaliyetlerin bu süreçten sonra da devam edeceğini, yeni yarışma ve turnuvaları gençlerle buluşturacaklarını ifade etti.

İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Kovid-19 nedeni ile evden çalışma modeliyle yürütülen çalışmalar ile bu dönemde yapılabilecekler hakkında Gençlik liderleri ile görüş alışverişinde bulundu. Evden yürütülen çalışmalarla gençlerimize bilişim ve iletişim kanalları yoluyla da etkili bir şekilde ulaşılabileceğine vurgu yapan İl Müdürü Arıcıoğlu, "önümüzdeki dönemde hazırlıklarımızı tamamlayarak dolu dolu etkinliklerde buluşacağımıza işaret etti."

Dijital ortamdaki faaliyetlere ağırlık verilmesi gerektiğini dile getiren İl Müdürü Arıcıoğlu, “Gitar, bağlama, halkoyunları, fotoğrafçılık, tasarım gibi eğitimlerimizi internet üzerinden yapmaya devam etmeliyiz. Plan ve programlarımızı yaparak önümüzdeki bir aylık süreçte Kültür sanat yarışmaları, Bilgi Yarışmaları ve turnuvalar düzenleyelim. Sosyal medya kanalıyla online eğitim ve yarışmalarımızı iletişim altyapımızı geliştirerek devam edelim“ dedi.

"Gençlik Merkezlerimiz yenilendi"

Gençlik Merkezlerinde büyük özveriyle çalışan gençlik liderlerinin ürettiği proje ve programların her zaman destekçisi olacaklarını belirten İl Müdürü Arıcıoğlu, “Bütün şartlarımızı zorlayarak 8 Gençlik Merkezimizi ve Genç Ofislerinin tüm tefrişatlarını yeniledik ve tamamladık. Ancak faaliyet anlamında daha çok çalışarak ve sezona hazırlıklarımızı yaparak başlayacağız. Gençlik merkezlerimizi kalkındıracak olan, aksiyonu sağlayacak olan sizlersiniz. Her zaman sizlerin yanındayız ve her türlü desteği veriyoruz. Bu zor günlerinde ve her şartta bu ülkenin bize ihtiyacı var. Şimdiye kadar gençlerimizle birlikte Siperlikli Maske üretimi konusundaki gayretleriniz ve çalışmalarınızı takdir ediyorum. Biz bunu gençlerimizle, ilmimizle, gayretimizle, inancımızla başardık. Biz güçlü bir devletiz. Sizin nezdinizde ülkemizin tüm gençlerine teşekkür ediyorum" dedi.