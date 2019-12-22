Gen?ler minik kalplerin mutlulu?u i?in ?al??t?

Tak?m ?al??mas? dersi kapsam?nda bir araya gelen 7 ?niversiteli, belirledikleri ilkokul ??rencileri ile yemek yerken sinemaya gitti ve onlar i?in e?lence d?zenledi. ??retmenler mahallesindeki bir kafeteryada ??renciler ve aileleri ile bir araya gelen gen?leri, Tak?m ?al??mas? dersi ??retmeni Prof. Dr. O?uzhan ?lban ve Belediye Meclis ?yesi Hasan ?erin de yaln?z b?rakmad?. D?zenlenen e?lencede ??renciler ?niversiteli abla ve a?abeyleri ile unutulmaz bir g?n ya?arken, hediyeler takdim edildi.

Ba?ar?l? ??rencileri kutlayan Prof. Dr. Mehmet O?uzhan ?lban, projelerinin devam edece?ini anlat?rken, ?niversiteli gen?lerde projede g?rev almaktan mutlu olduklar?n? s?yledi. Projede olmaktan mutlu oldu?unu anlatan Harun Atba? ise, "BUBYO ile minik kalplerin mutlu?u projesi kapsam?nda minik ??rencilerle birlikte e?lendik. Bu projede olmaktan ?ok mutluyum? dedi.

Minikler abi ve ablalar? ile hayata daha umutlu bakmay? ??rendi.