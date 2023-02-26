Gençlere deprem eğitimi

Balıkesir Ülkü Ocakları Ortaöğretim Birimi tarafından, Türkiye'nin bir gerçeği olan depremle ilgili seminer düzenlendi.

Seminer çerçevesinde, deprem ve depreme karşı alınacak önlemler, deprem öncesi ve sonrası yapılması gereken davranışlar aktarılırken, Ülkü Ocaklarının deprem bölgesindeki faaliyetleri de anlatıldı. Ülkü Ocakları Balıkesir İl Başkanı Kazım Çalışkan, "Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın talimatı sonrasında Ülkü Ocakları olarak deprem bölgelerinde AFAD koordinasyonunda kendi ürettiğimiz çadırlarla çadır kentlerimizi kurduk. Çadır kentlerimizin tuvalet, banyo, ısınma, yemek ve sağlık gibi tüm ihtiyaçlarını da karşılayabilecek önemli bir koordinasyonu tamamladık ve hizmet veriyoruz. Allah'ın izni, devletimizin desteğiyle en kısa zamanda yaraları birlikte saracağız" dedi.