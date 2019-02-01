Gençlere marangozluk, terzilik eğitimi

Proje kapsamında gençler marangozluk, terzilik ve sıhhi tesisat işlerini öğrenecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde bulunan Gençlik Merkezlerinde uygulamaya geçirilen ‘10 Parmağında 10 Marifet projesi' başvuruları Balıkesir Gençlik merkezinde başladı. Küçük Yaşam Becerileri kapsamında Gençlik Merkezi tarafından İlk Yardım Bilgisi, Sıhhi Tesisat, Elektrik, Bilgisayar, Marangozluk, Mutfak, Terzilik vb. konularda gençlere günlük hayatta gerekli temel bilgi ve beceriler hakkında uygulamalı eğitimler verilecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü gençlerin el becerilerini arttırmak, kendilerine olan güvenlerini sağlamak ve bazı işleri kendi başlarına yapabilmelerini amaçlayan projeye başvuru yapmak isteyen gençler Gençlik merkezine giderek veya İnternet üzerinden istedikleri projeye kayıt yapabilecekler.