Gençlere tiyatro ile uyuşturucu uyarısı

Tuzak adlı tiyatro gösterimi Balıkesir Lisesi Konferans Salonu'nda sergilendi. Gençlere yönelik eğitim ve bilgilendirme amaçlı düzenlenen Emin Özbey'in yazdığı, Hakan Örge'nin yönettiği Tuzak adlı tiyatro oyunu Balıkesir Lisesi'nde gençlerle buluştu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu'nun da izlediği “Madde ve Teknoloji Bağımlılığıyla Mücadele” temalı tiyatro gösterimi izleyenlerden büyük takdir topladı. Tuzak adlı tiyatro oyununu izleyen öğrencilere, ülkemizin ve dünyanın en büyük meselelerinden biri haline gelen madde bağımlılığına karşı çok güzel mesajlar verildiğini belirten İl Müdür Arıcıoğlu, böylesi güzel ve anlamlı oyunu izleme imkanı sağlandığı için emeği geçenlere teşekkür etti.

Madde bağımlılığının ve ona ulaşımı kolaylaştıran internet kullanımının sosyal, kültürel, ekonomik farklılık gözetmeksizin, her ferdin ve her ailenin yaşayabileceği, çoğu zaman telafi edilmesi mümkün olmayan bir meseleye dönüşebileceğinin anlatıldığı tiyatro oyununa ilgi büyük oldu.