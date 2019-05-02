Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi gelenekselleşen gençlik festivali başladı.

İki gün boyunca düzenlenecek olan kültür, sanat ve spor etkinlikleri, sosyal aktiviteler, eğlence ve ödüllü yarışmalara ev sahipliği yapacak olan “B17 Gençlik Festivali” öğrencilerle buluşuyor

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, geleneksel olarak düzenlediği ‘B17 Gençlik Festivali'nin ilk programı “Ölü Ozanlar Derneği” film gösterimi ile başladı. Festival kapsamında Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin konferans salonunda ünlü atletizm ve maraton Koşularından oluşan “Nasıl Başardılar” adlı söyleşi düzenlendi.

Moderatörlüğünü Ata Tan'ın olduğu söyleşiye konuşmacı olarak, dağcılık Antrenörü ve Ultra Maraton koşucusu Alper Dalkılıç ve Elena Polyakova, Atletizm sporcusu Erken Bacak katıldı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde 5-6 Ekim tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan ultra maraton koşusu ile ilgili açılamalarda bulundu. Program içerisinde Çocuk Koşusu, 5K Seyit Gazi Koşusu, 22K 750m+ Apostol patika koşusu, 56K 2030m+ Kirazlı Manastrı Ultra, 85K 3070m+ Kyzikos ultra maraton koşusu ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan Bandırma Dağcılık Doğa Sporları İhtisas Kulübü adına Ata Tan üniversite öğrencilerini koşuya davet etti. Konuşmacı olarak gelen davetliler ise yaşam hikayelerinin örnekler anlatarak, öğrencilere spora teşvik ettiler.

Günün anlam ve önemine binaen misafirlere plaket takdim edildi.