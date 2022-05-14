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Gençlik haftası doğa yürüyüşüyle başladı

15-21 Mayıs Gençlik haftası kutlamaları nedeniyle Manyaslı gençler doğada 10 km.

yol yürüdüler.


Gençlik Haftası Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Orman İşletme Şefliği bir doğa yürüyüşü (Trekking) gerçekleştirdiler. Manyas Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin oluşturduğu yürüyüş kafilesi Manyas'ın kırsal orman mahallerinden İrşadiye'ye kadar araçlarla gittiler. Gençler Keçiağılı şelalesi denilen 5 km'lik mesafeyi yaya olarak yürüdüler. Doğal manzaraya hayran kalan gençler, etkinliğin kendilerini motive ettiğini bu tür doğal ortamların gezip, görmek istediklerini belirttiler. Yürüyüş sonrası katılımcılara kumanya dağıtılırken, doğa yürüyüşüne Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kudret Eğen, Orman İşletme Şefi Eren Cesur ile jandarma ve ormancılar katıldılar.

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