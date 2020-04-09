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Gençlik merkezlerinde siperlikli maske üretiliyor

Balıkesir’de, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Gençlik Merkezi gönüllüleri, yeni tip Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sahada çalışanlara destek olmak için siperlik maske üretmeye başladı.

Balıkesir'de, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Gençlik Merkezi gönüllüleri, yeni tip Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sahada çalışanlara destek olmak için siperlik maske üretmeye başladı. Özellikle virüse karşı ultra önlem olan bu maskelerin üretimi için yoğun mesai harcanıyor.


Balıkesir'deki Gençlik Merkezleri, Vali Ersin Yazıcı'nın isteğiyle sosyal mesafe ve hijyen tedbirlerinin alındığı atölyelerde siperlik maske üretimine başladı. Siperlik maskelerden, günde 500 adet üretim kapasitesine ulaşan Balıkesir, Manyas, Susurluk, Altıeylül, Karesi ve Edremit Gençlik Merkezleri, üretilen maskeleri sahada görev yapan başta sağlık çalışanları olmak üzere polis, jandarma ve kamu görevlilerine ulaştırıyor.


Virüs taşıma riski bulunan bireylerle yakın mesafede bulunan görevlilerin vücut sıvılarına maruz kalmasını önleyen siperlik koruyucu maske üretimi, ihtiyaç olduğu sürece devam edecek.

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