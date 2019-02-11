Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü istişare toplantısı yapıldı

Balıkesir Yurt Müdürlüğü'nde düzenlenen tanışma ve istişare toplantısında şube müdürleri, ilçe müdürleri, yurt müdürleri ve Gençlik merkezi müdürleri bir araya geldi. Toplantıda sırayla söz alan ve soruları cevaplayan birim müdürleri 2018 yılının değerlendirilmesi, 2019 yılının planlanması, çalışmalar hakkında genel bilgilendirmeler yaparak, fikir alışverişinde bulundu. Geniş kapsamda planlanan hedefler ile ilgili açıklamalarda bulunarak, gençlere yönelik yapılacak her faaliyetin önemli olduğuna vurgu yapan İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, ilçe ve yurt müdürlüklerinde gerekli alt yapının oluşturularak, koordineli olarak çalışmaların yapılması konusunda açıklamalarda bulundu.