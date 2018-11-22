Genel Başkan Tümer Bigadiç'i ziyaret etti

Türk Enerji-Sen Genel Başkanı Mustafa Tümer ziyaretinde, Türk Enerji-Sen Genel Başkan yardımcısı Selamet Eryiğit ve Türk Enerji-Sen İl başkanı Macit Akgün eşlik etti.Tümer ve beraberindeki heyet Bigadiç Bor İşletme Müdürü Bilal Ambar'ı makamında ziyaret etti. Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünde çalışan personellerin sorunlarına ilişkin fikir alışverişinin yapıldığı toplantıda konuşan Tümer, kendilerini ağırlayan Ambar'a teşekkür etti.

Sorunların takipçisiyiz

Türk Enerji-Sen Genel Başkanı Mustafa Tümer ziyaretiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Güzel Bigadiç'imize rahmeti ve bereketiyle geldik. Allah'ım burada çalışmakta olan tüm arkadaşlarımıza kolaylıklar başarılar diliyorum. Ziyaretimizin amacı çalışanlarımız ve üyelerimizin sorunlarını taleplerini, çözebilmek adına İşletme müdürümüz ve arkadaşlarımızla çözümü noktasında bazı toplantı gerçekleştirdik. İnşallah bu sorunları Genel Müdürümüz nezdinde de paylaşarak çalışanlarımızın mağduriyeti giderilme noktasında çalışma içerisindeyiz. Bundan kaynaklı ziyaretimizi gerçekleştirdik. Öncelikle bizleri en güzel şekilde ağırlayan İşletme Müdürümüz Sayın Bilal Ambar ve arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.