Genel Menajer Uyanık'tan TED'e tepki

Uyanık, TED Anlara Kolejliler karşılaşmasında rakibin sert hareketi sonucu yere düşen ve eli kırılan Mark Lyons'ın 2-3 ay sahalardan uzak kalacağı bilgisini verdi. Anıl Uyanık, Lyons'ın sakatlanmasına neden olan rakip oyuncunun ceza alması için girişimde bulunduklarını ifade etti, "TED kulübünden bir geçmiş olsun telefonu dahi almamış olmamızı spor etiği açısından şaşkınlıkla karşıladık" dedi.

Uyanık'ın açıklaması şöyle:

"Cumartesi günü Ankara'da oynadığımız karşılaşmada yaşanan olayın ne kendisi, ne de sonrası bizim için kabul edilebilir değil. Ligin en değerli yabancı oyuncularının başında gelen ve maçın o anına kadar olan bölümünü domine eden Amerikalı oyuncumuz Mark Lyons spor etiğiyle bağdaşmayacak, basketbol terminolojisiyle tarif dahi edemediğim bir müdahaleyle ciddi şekilde sakatlandı. Elinde 2 kırık oluşan Lyons hafta içinde operasyon geçirecek ve yaklaşık 2-3 ay sahalardan uzak kalacak. Bizler ligimizin marka değerini yükseltmekten bahsederken böyle bir olayın Türkiye Basketbol Ligi'nde yaşanması son derece üzücü."

Konuyla ilgili gerekli yaptırımın uygulanması için Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu'na başvuru yaptıklarını yineleyen Uyanık, "Balıkesir Büyükşehir Belediyespor olarak olayın takipçisi olacak ve basketbolumuzda benzer olayların yaşanmaması için ön ayak olacağız. Şunu da özellikle belirtmek isterim ki rakip takım benchinin pozisyona çalınan sportmenlik dışı faul kararına dahi itiraz etmesini maçın heyecanıyla anlayışla karşılamak istesem de, oyuncumuzun ciddi şekilde sakatlandığının anlaşılması ve hatta olayın medyada geniş yer bulmasına rağmen TED Kolejliler Spor Kulubü'nden ne şahsen, ne de kurumsal olarak herhangi bir özür ya da geçmiş olsun mesajının tarafımıza iletilmemiş olmasını spor etiği ve fair play ruhu açısından büyük bir şaşkınlık ve üzüntüyle karşılıyor, takdiri basketbol kamuoyuna bırakıyorum” şeklinde konuştu.